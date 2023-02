Wunschtitel „Gute Schule 2030“ SPD will Zehn-Milliarden-Paket für NRW-Schulen

Die Oppositionspartei will mit diesen Vorstößen den Druck auf die Landesregierung für Änderungen in der Bildungspolitik erhöhen und ihre eigenen schulpolitischen Ziele in den Blick rücken. So verlangte die Fraktion zuletzt einen „neuen Schulkonsens“ über eine ganze Reihe von Punkten, unter die auch die flächendeckende Einrichtung von Familienzentren und Ansprüche an die Schulfinanzierung fallen.