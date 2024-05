Sondersitzung zur Haushaltskrise in NRW „Die CDU kann nicht mit Geld umgehen“

Der SPD-Fraktionschef bezeichnete das Vorgehen des Finanzministers als unsäglich: „Ich bin mir gar nicht sicher, dass das nicht gegen die Verfassung verstößt, weil das ein wesentlicher Vorgang der Landespolitik ist.“ Wenn eine Regierung mit dem Geld nicht auskomme, gebe es ein Unterrichtungsrecht des Parlaments. Ott sagte, man warte jetzt die Sondersitzung ab, schloss aber auch weitere rechtliche Schritte nicht aus: „Wenn es hart auf hart kommt, werden wir alle juristischen Mittel in dieser Frage auch zum Nachtragshaushalt aufnehmen. Hier geht es um die Frage, ob das Parlament am Ende derjenige Ort ist, wo eine Regierung rechenschaftspflichtig ist, oder ob eine Exekutive meint, sie könnte einfach machen, was sie will, weil es keine Konsequenzen hat. So geht man in der Demokratie nicht miteinander um.“