Verbot „grundsätzlicher Art“ SPD will schärfere Gesetze gegen Messergewalt

In Waffenverbotszonen sind Messer schon ab einer Klingenlänge von vier Zentimetern verboten. Allerdings können solche Zonen nicht beliebig eingerichtet werden – es muss mit einer entsprechenden Gefahr begründet werden. In NRW gibt es derzeit drei Waffenverbotszonen in Köln und eine in der Düsseldorfer Altstadt. Nur eine Kölner Zone ist dauerhaft installiert, in den Übrigen gelten die verschärften Regelungen nur zu bestimmten Zeiten, etwa an Wochenenden.