Hitze-Rekorde SPD will NRW-Städte zu Klimaschutz verpflichten

Der SPD-Gesundheitspolitiker Rodion Bakum kritisierte, das Land habe keinen Überblick, wie viele öffentliche Trinkbrunnen es gebe. Weil aber die Zahl der Hitzetage steigen werde, brauche man ein flächendeckendes Netz öffentlich zugänglicher Brunnen, verlangte er. Zudem setzt die SPD auf Sonnencreme-Spender in öffentlichen Badeanstalten, an Seen und ähnlichen Orten, wo die Menschen sich kostenfrei versorgen könnten. Neben einer besseren Ausbildung von medizinischem Personal verlangt die SPD unter anderem, dass Ventilatoren in Wartezimmern, Apotheken und an anderen Orten, wo sich Risikogruppen häufig aufhielten, zur Regel würden. Zudem müsse die Landesregierung eine Ausdehnung von Homeoffice-Tagen anregen, damit möglichst wenig Menschen sich an heißen Tagen auf den Weg zur Arbeit machten und sich individuell daheim auf das Wetter einstellen könnten. Auch solle ein landesweites Hitzetelefon eingeführt werden, an dem Menschen weitergehende Informationen bekommen könnten.