Vorstoß der NRW-Opposition : SPD will Infrastruktur mit Genossenschaften aufmöbeln

Exklusiv Düsseldorf Nach dem Vorbild des Emscherumbaus sollen auch Infrastrukturprojekte insbesondere im Bereich der Energiewende mit Genossenschaftsmodellen angegangen werden, sagt Oppositionsführer Thomas Kutschaty.

Die SPD im Düsseldorfer Landtag hat die Landesregierung dazu aufgefordert, mehr Infrastrukturprojekte an Rhein und Ruhr mit Hilfe von Genossenschaften anzugehen. Vorbild solle die erfolgreiche Renaturierung der Emscher sein. Am Montag tagte der geschäftsführende Vorstand der SPD-Fraktion bei der Emschergenossenschaft in Bottrop . 30 Jahre hat das Renaturierungsprojekt in Anspruch genommen, mit dem 328 Kilometer betonierte Abwasserkanäle wieder zu einem vitalen Fluss wurden. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty nannte gegenüber unserer Redaktion den Emscherumbau „ein leuchtendes Beispiel für ein gelungenes Generationenprojekt“. Politik, Wirtschaftsunternehmen und Bürger hätten sich dafür gemeinsam auf den Weg gemacht. „Was als Jahrhundertaufgabe galt, war zugleich eine Jahrhundertchance – und diese hat die Emschergenossenschaft genutzt.“ Der SPD-Politiker forderte, die Erfahrungen aus dem Emscherumbau zu nutzen. „Neue Generationenprojekte braucht das Land. Dafür braucht das Land mehr genossenschaftliche Projekte. Sie stehen für mehr Mitbestimmung und mehr Gemeinwohl.“

Der SPD-Politiker schlug vor beispielsweise Genossenschaften für die Bürgerenergie in die Fläche bringen. „Mecklenburg-Vorpommern macht vor, wie man eine Wertschöpfungsbeteiligung gesetzlich als Standard verankern kann. So bringen wir Tempo in den unverzichtbaren Ausbau der Erneuerbaren Energien.“ Die Teilhabe an Gewinnen der erneuerbaren Energieproduktion stärke auch die Akzeptanz für Windkraft vor Ort. „Vor allem aber muss Klimaschutz sich für alle finanziell auszahlen, nicht nur für diejenigen, die auf ihrem Eigentum in Photovoltaik- Anlagen oder elektrische Ladeinfrastruktur investieren können“, sagte Kutschaty.