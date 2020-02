Gesundes Essen : SPD will Gratismahlzeiten in Kitas und Schulen in NRW

SPD will Gratismahlzeiten in Kitas und Schulen in NRW

Düsseldorf Die SPD-Opposition fordert mindestens ein gesundes, warmes sowie kostenfreies Essen und Frühstück täglich für alle Kinder in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch soll erörtert werden, ob und wie das umsetzbar ist.

Die Landesregierung müsse perspektivisch dafür sorgen, dass jedes Kind, unabhängig von seinen familiären Verhältnissen, in Kindergärten und Schulen Zugang zu gesundem Essen habe, heißt es in einem SPD-Antrag an den Landtag. Gutes Essen sei ein „wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Folgen von Kinderarmut“. Am Mittwoch erörtern Sachverständige im Schulausschuss des Landtags, wie und ob das in NRW umzusetzen ist.