Ein Viertel ist mangelhaft SPD will Aufwertung der Park+Ride-Plätze in NRW

Letztere Forderung macht sich auch die SPD-Fraktion zu eigen. So solle das Land die bestehenden Anlagen „gemäß einheitlich definierter Mindeststandards in den Bereichen der Sicherheit, Ausstattung und Barrierefreiheit“ ausbauen und modernisieren, in das digitale Parkleitsystem integrieren und eine Auslastungsermittlung vorantreiben. Nötig sei zudem eine bessere Barrierefreiheit und der Bau von sicheren und wetterfesten Radabstellanlagen. In Sachen Sicherheit schweben der Opposition getrennte Geh-, Rad- und Fahrwege, Stellplatzmarkierungen und eine flächendeckende Beleuchtung vor.