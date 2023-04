Vorwurf der politischen Einflussnahme SPD will Aufklärung über Wüsts Rolle bei Straßenprojekten

Am Montag legte das Internetpotal T-Online unter Berufung auf neu zur Verfügung gestellte Regierungs-Dokumente nahe, dass es womöglich doch eine politische Einflussnahme gegeben haben könnte. Demnach sollen E-Mails des damaligen Verkehrsstaatssekretärs Hendrik Schulte belegen, dass dieser politischen Druck gemacht haben soll, um Projekte zu priorisieren. So zitiert das Portal eine E-Mail aus dem September 2020. Darin schreibt Schulte an die zuständige Abteilungsleitung mit Verweis auf die Berliner Brücke an der A59 in Duisburg und das Kreuz Kaiserberg (A3/A40): „Bitte stellen Sie sicher, dass diese beiden Verfahren unter allen Umständen (auch unter Inanspruchnahme großzügiger Regelungen) noch in diesem Jahr eingeleitet werden."