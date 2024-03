Vor Bund-Länder-Runde SPD: Wüst soll Weg für Schulden frei machen

Kurz vor der für kommenden Mittwoch geplanten Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet wird, bringen sich die Parteien in Bund und Land in Stellung. In Nordrhein-Westfalen gab Oppositionsführer Jochen Ott gleich mal seine Erwartungen für die Gespräche zu Protokoll. So sagte der SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag unserer Redaktion: „Hendrik Wüst sollte sich an Boris Rhein ein Beispiel nehmen. Der hessische Ministerpräsident hat offenbar begriffen, dass schlechte Bildung, eine marode Infrastruktur, eine schwache Wirtschaft und eine kaputte Umwelt die schlimmsten Schulden sind, die wir künftigen Generationen vererben können.“