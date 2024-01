Hilfslieferungen ins Kriegsgebiet SPD verlangt NRW-Engagement für Menschen in Gaza

Er unterstütze, dass sich Deutschland vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte und der Staatsräson und nicht zuletzt angesichts der schrecklichen Gräueltaten der Hamas klar und unmissverständlich an die Seite der Israelis gestellt habe, sagte der Landtagsabgeordnete aus Solingen. „Aber die Humanität darf nicht in den Hintergrund treten. Ich erwarte auch von der Landesregierung, dass sie all ihre Kanäle nutzt, vom Ministerpräsidenten zu Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Brüssel und von der Vize-Ministerpräsidentin ins Auswärtige Amt zu Frau Baerbock, um dafür zu sorgen, dass Hilfslieferungen an der ägyptischen Grenze auch nach Gaza gelangen.“ Das sage er ausdrücklich als Gesundheitspolitiker, der wisse, was ein dysfunktionales Gesundheitssystem für eine Gesellschaft bedeutet.