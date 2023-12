Krankheitswelle in Schulen und Kitas SPD verlangt Masterplan für Kindergesundheit

Die Oppositionspartei will einen umfassenden Masterplan, der alle Bereiche – von der Schwangerschaft über die Geburt bis ins Kinder- und Jugendalter - umfasst. So fordert die Fraktion beispielsweise, die Landesregierung müsse sicherstellen, dass Frühgeborene ab 2024 nur in Einrichtungen behandelt würden, die jährlich mindestens 25 Frühchen versorgten. Neben der Stärkung des Hebammenberufs und der besseren Beratung geflüchteter Frauen über Angebote der Geburtshilfe und -versorgung verlangen die Sozialdemokraten „eine Kraftanstrengung der Landesregierung, die die Zahl der Kinderärztinnen und Kinderärzte erhöht und eine flächendeckende Versorgung in allen Regionen von NRW sicherstellt“. Dafür seien bessere Arbeitsbedingungen für die Pädiater und ein Ausbau der Medizinstudienplätze nötig.