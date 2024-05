Massiver Anstieg SPD verlangt Aufklärung zu Keuchhustenfällen in NRW

Zu Beginn des laufenden Monats war bekannt geworden, dass die Keuchhusten-Infektionen (Pertussis) in den Niederlanden stark angestiegen waren. So hatten die Behörden dort in den ersten vier Monaten des Jahres insgesamt 7187 Fälle registriert. In NRW stieg die Zahl der Fälle im laufenden Jahr auf 749 an, wie das Landeszentrum für Gesundheit auf Anfrage unserer Redaktion erklärte. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspricht das knapp einer Verfünffachung der Zahlen.