Nach Schlappe vor Gericht Opposition verlangt Rücktritt von Minister Limbach

Auch die Liberalen forderten den Rücktritt des Ministers. Werner Pfeil, rechtspolitischer Sprecher, sagte, der politische Schaden, den Limbach bereits angerichtet habe, sei immens und irreparabel. „Limbach, der sich an Recht und Gesetz halten muss und für ein geordnetes Rechtssystem in NRW zuständig ist, überschreitet seine Grenzen und rechtlichen Befugnisse. In der fast 75-jährigen Geschichte NRWs hat noch kein Justizminister so in der Kritik gestanden wie Limbach mit seinen umstrittenen Entscheidungen. Ein Rücktritt ist unausweichlich.“