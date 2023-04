Krisenhilfen für bis zu fünf Milliarden Euro Schulden SPD und FDP ziehen wegen Finanzplanung des Landes vors Verfassungsgericht

„Ein Beispiel: Aus den neuen Schulden werden unter anderem ­Satellitentelefone für das Kultur­ministerium finanziert. Wie bitte werden mit diesen Telefonen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf NRW gemildert?“, so Höne. Zudem wären Finanzhilfen auch mit weniger Schulden möglich gewesen, so die Überzeugung von Kritikern. „Sollten Hilfen nach einem Urteil nicht ausgezahlt werden können, trägt dafür die Landesregierung die alleinige Verantwortung“, so Höne mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens. „Dieses Verfahren fällt auf den Ministerpräsidenten und seinen Finanzminister zurück.“