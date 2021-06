Neue Forderung : SPD will Studierende in NRW vorrangig impfen lassen

Düsseldorf Die Opposition sieht ohne schnelle Impfungen den Präsenzbetrieb an den Universitäten im Wintersemester in Gefahr. Studierende klagen über psychische und finanzielle Nöte.

Studierende in Nordrhein-Westfalen geraten in immer größere Not. Fast 50 Prozent der Anträge auf Überbrückungshilfe seien in NRW abgelehnt worden, sagte der wissenschaftspolitische Sprecher der SPD-Opposition, Dietmar Bell. Gleichzeitig habe es in der Phase des Lockdowns aber kaum Jobs gegeben. „Wir haben zurzeit eine soziale Selektion an den Hochschulen, wie wir sie lange nicht hatten“, so Bell. Um im Herbst wieder Präsenzlehre zu ermöglichen, müssten jetzt dringend Studierende und Lehrende an Universitäten vorrangig geimpft werden. „Dafür muss es Sonderkontingente geben“, forderte Bell.