Signale an die Kommunen SPD-Spitze sagt Altschuldenlösung zu

Der Landesvorsitzende der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik in NRW, Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD), begrüßte, dass sich das SPD-Bundespräsidium so klar an die Seite der Kommunen gestellt habe. „Wir brauchen hier zügig eine Lösung – allerspätestens bis zur Sommerpause 2025. Allein die Stadt Krefeld hat Liquiditätskredite von rund 280 Millionen Euro in den Büchern und steht damit im Vergleich zu so mancher Ruhrgebietskommune sogar noch verhältnismäßig gut da.“ Er erwarte von Ministerpräsident Hendrik Wüst, dass der nicht nur mit dem Finger nach Berlin zeigt, sondern dort jetzt selbst auf seinen Bundesvorsitzenden einwirke, damit die Unionsbundestagsfraktion auch eine nötige Grundgesetzänderung mitträgt. „Die NRW-Lösung allein wird nicht genügen, ist bestenfalls eine Zinshilfe, reicht aber nicht aus, um in eine echte Tilgung einzusteigen. Parteipolitik sollte jetzt mal in den Hintergrund treten.“