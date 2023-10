Nach Steuerschätzung SPD sieht Spielraum für sofortige Kita-Hilfen

Als Reaktion auf die Massenproteste vorm Düsseldorfer Landtag, bei denen mehr als 20.000 Vertreter der Freien Wohlfahrtspflege vor einem Kollaps der sozialen Infrastruktur gewarnt haben, hat sich die SPD-Fraktion mit einem Schreiben an die Landesregierung gewandt. Darin bittet sie, um eine bessere Finanzausstattung von Kita- und Ganztagsträgern zu werben. In dem Brief an Familienministerin Josefine Paul (Grüne) und Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU), der unserer Redaktion vorliegt, schreiben der familienpolitische Sprecher Dennis Maelzer und der Finanzpolitiker Alexander Baer: „Gestiegene Kosten und hohe Tarifabschlüsse setzen sowohl kirchliche als auch freie Wohlfahrtsträger unter enormen Druck. Die Schließung von Einrichtungen und Insolvenzen stehen im Raum.“ Das Land müsse sich einem solchen Szenario mit aller Kraft entgegenstemmen.