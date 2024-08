Angespannte Haushaltslage SPD sieht Olympia an Rhein und Ruhr gefährdet

Ott bemängelte außerdem, dass die Landesregierung entgegen den sonstigen Gepflogenheiten dem Landtag immer noch keine Details zum Haushalt übermittelt habe. Gleichwohl warnte er vor Kürzungen an falscher Stelle, etwa bei den Sozialverbänden sowie für das Präventionsprogramm „Kurve kriegen“, das Jugendkriminalität vorbeugen soll. Auch monierte der SPD-Politiker, dass sich die Landesregierung von ihrem im Koalitionsvertrag abgegebenen Versprechen distanziere, das dritte Jahr der Kita-Betreuung beitragsfrei zu gestalten. „Ich denke, dass Sie sich für die nächsten Wochen darauf einstellen müssen, dass die prekäre finanzielle Lage die härtesten Haushaltsdebatten in den letzten 20 Jahren hier in den Landtag bringen wird“, kündigte er an.