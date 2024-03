Kita und offener Ganztag SPD prangert Belastung der Bürger durch Bildungskosten an

Die SPD-Fraktion hat nun eine sogenannte große Anfrage an die Landesregierung gestellt, mit der sie aufdecken will, was systematisch schief läuft im Bildungssektor: einen Katalog von 110 Punkten rund um Geld, Schule, Kita und Uni. Die SPD will dadurch beispielsweise ermitteln, wie sehr Familien tatsächlich durch Kita-Beiträge oder Kosten für den offenen Ganztag in Schulen belastet werden, inwieweit sie für digitale Endgeräte für den Schulunterricht zur Kasse gebeten werden oder wie sich Semesterbeiträge für Studierende entwickelt haben.