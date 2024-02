Seniorengerechter Umbau der Städte „In NRW lässt sich mit Schwarz-Grün leider nicht gut alt werden“

Nordrhein-Westfalens schwarz-grüne Landesregierung hatte sich vorgenommen, Städte seniorenfreundlicher zu gestalten. Auf Seite 110 ihres Koalitionsvertrags bekannten sich CDU und Grüne dazu, das Konzept „Altersgerechte Städte und Gemeinden“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in möglichst vielen NRW-Kommunen umzusetzen. Dieses sieht vor, dass die Städte und Gemeinden beispielsweise ihre Anstrengungen in Sachen Gesundheitsversorgung, Verkehrsmittel, Wohnen, Außenanlagen und Gebäude, aber auch die Bürgerbeteiligung und Kommunikation speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausrichten. Ein Instrument dabei ist ein weltweites Netzwerk, in dem sich kommunale Entscheidungsträger über Musterprojekte austauschen sollen, um diese dann vor Ort umsetzen zu können.