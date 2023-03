Nachfolgersuche an der SPD-Fraktionsspitze Kutschaty tritt zurück, aber nicht sofort

Für die Fraktion stellen sich jetzt allerdings erst einmal ganz lebenspraktische Fragen: Ausgerechnet in dieser Woche tritt der Landtag zusammen. Da spielt der SPD zumindest der Zufall in die Karten. Da ohnehin keine Rede des SPD-Fraktionschefs geplant war, fallen die jüngsten Ereignisse in SAchen Rednerliste noch nicht ins Gewicht. Dem Sprecher zufolge werde man Auftritte bei den weiteren Plenartagen von den Tagesordnungen abhängig machen. Kutschaty will weiterhin seinen Posten als stellvertretender Bundesvorsitzender ausüben. Die Bundesvorstandswahlen stehen erst im Dezember an.