Windräder im Wald SPD: „Ministerin hintertreibt Nationalpark-Pläne“

Kostenpflichtiger Inhalt Bei einer Podiumsdiskussion am Niederrhein war die Praxis der Vorverträge zwischen dem landeseigenen Betrieb Wald und Holz mit einem Projektierer aufgefallen. Der Vorvertrag für den Reichswald stammt noch aus dem Jahr 2014 und wurde 2017 zweimal aktualisiert – also vor der Regierungszeit von Schwarz-Grün. Allerdings war er unter Ministerin Gorißen im Dezember 2023 noch einmal angepasst worden. Damals war er um die Möglichkeit erweitert worden, dass der Investor die örtliche Bevölkerung an den möglichen Profiten beteiligen müsse