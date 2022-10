Bildungspolitik : SPD macht Vorschlag für Schulfrieden

Düsseldorf Auf einer Bildungskonferenz soll nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten bis zu den Sommerferien ein neues Schulkonzept entstehen. Beteiligt werden sollen das Parlament, die Landesschülervertretung, die Elternvertretungen, die Lehrerverbände, die kommunalen Spitzenverbände und Experten aus der Wissenschaft

Es war ein Aufatmen in der Bildungslandschaft, als im Juli 2011 die rot-grüne Landesregierung mit der CDU den sogenannten Schulfrieden vereinbarte. Ein Nicht-Angriffspakt für ein ansonsten ideologisch höchst aufgeladenes Terrain. Dieser Schulfrieden läuft im kommenden Jahr aus. Und das sich die demokratische Parteien im Düsseldorfer Landtag noch einmal auf eine solche Absprache einigen würden, war bislang alles andere als ausgemacht. Der Schulfrieden sei, anders als von Schwarz-Grün suggeriert, mit dem Koalitionsvertrag mitnichten gesichert, sagte noch im Juni Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD). Vier Monate später senden die Sozialdemokraten jetzt aber Zeichen der Entspannung an die neue schwarz-grüne Landesregierung, wenn auch verpackt mit beißender Kritik und garniert mit einer Forderung. Der Landtag solle die Landesregierung auffordern, so schnell wie möglich eine Bildungskonferenz einzuberufen, bei der unter anderem das Parlament, die Landesschülervertretung, die Elternvertretungen, die Lehrerverbände, die kommunalen Spitzenverbände und Experten aus der Wissenschaft eingeladen werden, heißt es in einem entsprechenden Antrag fürs Plenum. Das ganze solle ein langfristig angelegter Prozess sein und am Ende ein gemeinsames Konzept hervorbringen.