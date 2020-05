Korrigierte Schulmail : SPD: Laschet fällt Ministerin Gebauer in den Rücken

Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Erneut verheddert sich die Landesregierung in Sachen Schulpolitik in Widersprüchen. Das Ministerium von Yvonne Gebauer (FDP) muss auf Veranlassung des Ministerpräsidenten eine Schulmail nachbessern. Lehrervertreter fordern, das Hin und Her müsse ein Ende haben.

Nach widersprüchlichen Angaben zur anstehenden Öffnung der Grundschulen hagelt es Kritik für die Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Dieser hatte eine Entscheidung des Schulministeriums, bereits alle vier Grundschuljahrgänge ab dem 11. Mai in einem tageweise rollierenden System wieder in die Schulen zu lassen, am Donnerstagabend öffentlich kassiert. Am späten Donnerstagabend korrigierte sich das Schulministerium mit einer neue Schulmail. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen erst am 6. Mai über konkrete Schritte für eine weitere Öffnung der Schulen sprechen.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte, Ministerin Gebauer könne einem fast leid tun: „Nachdem sie selbst nahezu täglich neue Verwirrung bei den Schulen gestiftet und für große Verunsicherung bei den Eltern und Schülern gesorgt hat, ist ihr nun erneut der Ministerpräsident öffentlich in den Rücken gefallen.“

Der Präsident des nordrhein-westfälische Lehrerverbands, Andreas Bartsch, sagte unserer Redaktion: „Die Irritationen in der Lehrerschaft sind inzwischen gewaltig. Wir benötigen eine gute, klare Planung und nicht das ewige Hin und Her der vergangenen Tage.“ Die Ministerin müsse sich besser mit dem Ministerpräsidenten abstimmen. „Um in ihrem Fall die Vertrauensfrage zu stellen, gibt es jetzt keinen Anlass“, sagte Bartsch.

Die Staatskanzlei ließ eine Anfrage, ob die Schulministerin noch das uneingeschränkte Vertrauen des Ministerpräsidenten genieße, bis Redaktionsschluss unbeantwortet.