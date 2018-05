SPD-Landtagsfraktionschef Kutschaty wirft Armin Laschet Täuschung vor

Düsseldorf SPD und Grüne in NRW attackieren Ministerpräsident Armin Laschet wegen des vermeintlichen IT-Angriffs auf Umweltministerin Schulze Föcking. Sie sprechen von Täuschung.

Nach dem vermeintlichen Hackerangriff auf die am Dienstag zurückgetretene NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking haben SPD und Grüne im Düsseldorfer Landtag schwere Vorwürfe gegen Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erhoben. In einer aktuellen Stunde des Landesparlaments sagte SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty am Donnerstag an Laschet gewandt: „Sie haben es talentiert geschafft, dass sie diesen Fall Schulze Föcking zu ihrem höchstpersönlichen Fall gemacht haben.“