Kostenpflichtiger Inhalt: Opposition attackiert Gesundheitsminister : SPD beantragt Aktuelle Stunde zum Corona-Impftermin-Chaos

Ein Mann geht zum Eingang eines Impfzentrums (Archiv). Foto: dpa/Soeren Stache

Exklusiv Düsseldorf Die SPD-Landtagsfraktion reagiert auf den holprigen Start der Vergabe von Impfterminen in NRW. Sie will CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in den Landtag zitieren.