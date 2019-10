Verfassungsfeindlicher türkischer Verein : SPD-Landtagsabgeordneter besucht Veranstaltung der Grauen Wölfe in Remscheid

SPD-Landtagsabgeordneter besucht Veranstaltung der Grauen Wölfe in Remscheid

Remscheid Ein verfassungsfeindlicher Remscheider Verein lädt mit drei weiteren Organisationen des türkischen nationalistischen Spektrums zum Tag der offenen Moschee - und mehrere Politiker gehen hin.

Der Verein organisiert den Tag seit Jahren zusammen mit drei weiteren Gemeinden des nationalistisch-islamistischen Remscheider Milieus: Eine Moschee der von Experten ebenfalls als rechtsradikal eingestuften türkischen Dachorganisation Türkisch-Islamische Union Europa (ATIB), je eine Moschee der Milli Görüs (Nationale Sicht, IGMG) und des türkischen Dachverbandes Ditib. Die auf Facebook gezeigten Bilder zeigen das Rednerpult mit dem Schriftzug „Remscheid Ülkü Ocagi“ (Idealistenheim), dahinter steht Oberbürgermeister Mast-Weisz. Neben ihm, auf einem großen Plakatständer rechts vom Pult, prangen Moschee-Logo und Schriftzug der Türk Federasyon in Rot, Weiß, Blau. Mit dem Namen „Ülkü Ocagi“ und Türk Federasyon ordnet sich der Kultur- und Sportverein für sein türkisches Umfeld eindeutig der Grauen-Wölfe-Bewegung zu. Der Vorsitzende des Vereins, Mesut Sezen, sitzt zudem als Vertreter im Integrationsbeirat. Auch Osman Aydin, der der ATIB nahe steht. Für lokale Politiker aller Parteien und den Landtagsabgeordneten Wolf offenbar kein Problem.

Dabei hat der Verfassungsschutz die Türk Federasyon seit Jahren im Blick. Als Auslandsvereinigung der rechtsextremen türkischen Partei MHP wird sie als Kernorganisation des Ülkücü-Netzwerks in Deutschland eingestuft. Sie ist verfassungsfeindlich, bemüht nach außen rechtskonformes Verhalten, agitiert jedoch nach innen verbal und mit Gewalt vor allem gegen Kurden. So vermerkt der Verfassungsschutz für 2015 einen Solidaritätsmarsch kurdischer Jugendlicher, der von 80 Grauen Wölfen der Remscheider Ülkücü-Szene überfallen wurde.

Von dieser Szene gehe in Deutschland erhebliche Gefahr aus, erklärt Kemal Bozay, Professor an der Internationalen Hochschule Düsseldorf, der seit Jahren zum türkischen Rechtsextremismus forscht. „Auch in Nordrhein-Westfalen haben Anhänger der Grauen Wölfe Morde verübt. Sie schwören vor allem bei militärischen Angriffen der Türkei ihr Umfeld mit Helden- und Märtyrermythen auf einen Krieg ein. Ziel der Hetze sind meist Kurden“, warnt der Politikwissenschaftler.