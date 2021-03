SPD-Landeschef : Thomas Kutschaty strebt Ampel-Koalition in NRW an

Thomas Kutschaty strebt Ampel-Koalition in NRW an

Düsseldorf In NRW stehen 2022 Landtagswahlen an. Und der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty stellt schon mal die Weichen: Er würde gern ein Ampel-Bündnis mit den Grünen und der FDP anführen.

„Die Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben eines gezeigt: Es sind Mehrheiten diesseits der Union möglich“, sagte Kutschaty der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“. „Ich kann mir gut Dreierbündnisse vorstellen und würde gern in NRW ein solches Dreierbündnis anführen.“ Eine Zusammenarbeit mit den Liberalen könne er sich „sehr gut vorstellen“, sagte der Partei- und Fraktionschef. Zwischen der SPD und FDP gebe es „in vielen Punkten Schnittmengen“.

In NRW stehen kommendes Jahr Landtagswahlen an. Die SPD liegt in Umfragen derzeit bei 18 Prozent und hinter CDU und Grünen auf dem dritten Platz. Die FDP ist seit 2017 Koalitionspartner der CDU im bevölkerungsreichsten Bundesland.