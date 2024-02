Vorgezogener Braunkohleausstieg SPD kritisierte schleppenden Strukturwandel im Revier

Zugleich warnte sie davor, dass das Land Bedenken hinsichtlich des Wegfalls von Industriearbeitsplätzen mit dem Verweis abtue, dass die Menschen allein aufgrund des Fachkräftemangels eine neue Anstellung finden würden. „Der Fachkräftemangel wird diese Frage allein nicht regeln. Der Strukturwandel ist nicht gelungen, wenn die Menschen zwar weiterhin einen Job haben, aber nur in Helfer-Tätigkeiten“, kritisierte sie. „Wir wollen tarifgebundene Arbeitsplätze, die genauso gut sind wie in der Braunkohle.“ Es müsse zudem klar sein, wann welche Tätigkeiten wegfielen, um Weiterqualifizierungsmaßnahmen planen zu können. Derzeit liege der Fokus zu stark auf Dienstleistungen wie Tourismus oder dem Pflegesektor, warnte sie. Teschlade bot dem Land erneut eine gemeinsame Revierkonferenz an, um offene Fragen zu besprechen. „Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Hoffnung, dass die Landesregierung vielleicht selbst von der Großen Anfrage profitiert, weil wir einen Kassensturz machen und dann kann man gemeinsam überlegen, was es jetzt braucht. Wir sind davon überzeugt, dass es noch gelingen kann. Aber dafür muss jetzt Power drauf.“