Antwort der Landesregierung SPD kritisiert Freistellungspraxis der Pflegekammer

Der genaue Arbeitsaufwand könne nicht pauschal beziffert werden, geplant seien aber vier Kammersitzungen pro Jahr. „Es ist davon auszugehen, dass ein Kammermitglied mindestens in einem Ausschuss vertreten ist. Hier würde dann zusätzlich mindestens eine Sitzung pro Monat im Ausschuss dazu kommen“, schreibt Laumann. Übernehme das Mitglied Aufgaben im Vorstand oder als Ausschussvorsitzender, erhöhe sich der Arbeitsaufwand durch weitere Sitzungen oder durch deren Vor- und Nachbereitung. In Sachen Entschädigung verweist er auf die Eigenständigkeit der Kammer. Vorgaben will das Land diesbezüglich nicht machen.