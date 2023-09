424,33 Euro kostet die Einschulung SPD fordert „echte Lernmittelfreiheit“ in NRW – auch für Tablets, Hefte und Stifte

Damit sei nicht erfasst, was übers Jahr noch dazukommt: Fahrtkosten, Lektüren, Klassenfahrten, Ersatzmaterial. Nicht nur für ärmere Familien sei das zu viel: „Auch mittelständische Familien beklagen sich und wissen gar nicht, wie sie das Ganze stemmen können“, sagte Dilek Engin, die schulpolitische Sprecherin der Fraktion. Zumal es keine Vorgaben dafür gibt, was Familien zu beschaffen haben: „Jede Kommune und jede Schule macht das gerade so, wie sie es möchte.“