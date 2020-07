Kleve-Untersuchungsausschuss : SPD: Amad A. hätte noch leben können

Düsseldorf Die Opposition zieht Zwischenbilanz im Fall des unschuldig inhaftierten und verbrannten Syrers: Über 20 Beamte hätten sich mit Amad A. beschäftigt, aber niemandem sei aufgefallen, dass es sich um eine Verwechselung gehandelt habe.

Im Fall des unschuldig in seiner Klever Gefängniszelle verbrannten Syrers Amad A. gibt es aus Sicht der Opposition noch immer viele Ungereimtheiten. „Wir können nicht ausschließen, ob es Absprachen zwischen Kollegen gab, ihn in Haft zu lassen“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Stefan Engstfeld, bei einer Zwischenbilanz zum Kleve-Untersuchungsausschuss. Über 20 Beamte hätten Dateiabfragen getätigt und niemandem sei aufgefallen, dass es sich um unterschiedliche Menschen gehandelt habe, unterstrich SPD-Innenexperte Sven Wolf: „Einige hätten ihm helfen können, einige sollen und einige müssen. Amad A. hätte noch leben können.“ Die offizielle Version, dass es sich um eine Verwechselung gehandelt habe, sei eine Farce.

Der hellhäutige Syrer war im Juli 2018 inhaftiert worden, obwohl der Haftbefehl für den dunkelhäutigen Amedy G. aus Mali galt. Infolge der Verwechselung hatte Amad A. in Kleve wochenlang unschuldig im Gefängnis gesessen und schließlich in seiner Zelle Feuer gelegt. An seinen Verbrennungen verstarb er im September 2018 in einer Klinik.