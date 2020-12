Ab Montag Distanzunterricht in NRW : SPD-Fraktionsvize legt gegen Schulministerin nach

Düsseldorf Die Sozialdemokraten fordern den Rücktritt der FDP-Ministerin. Der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands, Andreas Bartsch, kritisiert erneut die Informationspolitik der Landesregierung und spricht vom „totalen Crash in der Schulpolitik“.

(maxi) Die SPD im Düsseldorfer Landtag hat vor den heute in Kraft tretenden Maßnahmen ihre Rücktrittsforderung an Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bekräftigt. „Wir reden über ein System mit 2,5 Millionen Schülern, etwa 200.000 Lehrern und Hunderten Beamten in den Bezirksregierungen. Einmal mehr wurden sie alle an einem Freitagmittag vor vollendete Tatsachen gestellt, um für Montag alles in die Wege zu leiten“, sagte Fraktionsvize Jochen Ott unserer Redaktion. „Ich habe großes Verständnis dafür, dass Lehrer, Eltern und Schüler völlig gestresst davon sind, dass diese Landesregierung bis heute nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.“