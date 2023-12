Vorschläge zum Etat SPD: Nordrhein-Westfalen wird verwaltet, nicht regiert

Der SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, Jochen Ott, hat der Landesregierung vorgeworfen, mit ihrem Haushaltsentwurf eine Politik des Stillstands zu betreiben. Schwarz-Grün mache nicht in ausreichendem Maße von der Konjunkturkomponente der Schuldenbremse Gebrauch, sagte Ott am Montag bei einem Besuch in der Landespressekonferenz. Dabei habe dies selbst das unternehmensnahe Institut der deutschen Wirtschaft in Köln nahegelegt. „Schwarz-Grün will verwalten, aber eben nicht regieren“, kritisierte Ott.