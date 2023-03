Außerordentliche Sitzung Fraktion tagt nach Kutschaty-Rücktritt als SPD-Landeschef am Dienstag

Nach dem Rücktritt von Thomas Kutschaty als SPD-Landesvorsitzender stehen auch Gespräche in der Landtagsfraktion an. Ob Kutschaty Fraktionschef im Landtag von Nordrhein-Westfalen bleibt, war nach einer außerordentlichen Sitzung des Landesvorstandes der SPD am Freitagabend in Dortmund zunächst weiter offen. „Thomas Kutschaty hat am Donnerstag gesagt, dass er sich über die Situation auch mit den Gremien der Landtagsfraktion austauschen werde. Die nächste Fraktionssitzung ist am kommenden Dienstag“, sagte der Pressesprecher der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Hahn, am Samstag in einem kurzen Statement der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.