Neue Standards : SPD pocht auf fairen Einkauf

Düsseldorf Öffentliche Verwaltung in NRW soll Fair-Trade zur Leitschnur machen.

Die öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen soll nach dem Willen der SPD-Fraktion möglichst nur noch fair gehandelte Waren kaufen. Einen entsprechenden Antrag bringt die größte Oppositionspartei diese Woche in den Landtag ein. „Wir fordern die Landesregierung auf, eine Beratungsstelle einzurichten, damit mehr Aufträge an Anbieter mit dem Fairtrade-Siegel vergeben werden“, sagte die verbraucherpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Inge Blask, unserer Redaktion. Diese Beratungsstelle solle auch kommunalen Beschaffungsstellen dabei helfen, soziale und nachhaltige Kriterien zu entwickeln und über deren Einhaltung beziehungsweise Kontrolle zu wachen.