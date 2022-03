Mallorca-Flug : SPD fordert Rücktritt von Heinen-Esser

Düsseldorf Der Opposition reichen die Erklärungen der NRW-Umweltministerin für ihren umstrittenen Aufenthalt auf der Ferieninsel während der Flutkatastrophe nicht aus. Der Obmann im Untersuchungsausschuss, Stefan Kämmerling, verlangt nun, dass Heinen-Esser ihren Hut nehmen müsse.

Die Opposition im Düsseldorfer Landtag hat den Rücktritt von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) verlangt. Hintergrund ist der umstrittene Flug der Ministerin während der Flutkatastrophe nach Mallorca . Die CDU-Politikerin hatte sich im Interview mit unserer Redaktion für den Flug entschuldigt und erklärt: „Meine minderjährige Tochter war mit vier 14- und 15-jährigen Freundinnen und Freunden in unserer dortigen Wohnung. Ich hatte ihr dies nach zwei Jahren Pandemie ohne Urlaub versprochen.“ Es sei ihre Verantwortung gewesen, die Kinder persönlich zu betreuen und ihre Rückkehr zu organisieren: „Ich konnte das meinem 76-jährigen Mann nicht zumuten. Wir sind dann als Familie am darauffolgenden Wochenende zurückgeflogen.“

Diese Erklärung reicht dem SPD-Obmann im Parlamentarischen Utersuchungsausschuss zur Flut, Stefan Kämmerling, nicht aus. „Wenn ich die Ausführungen von Ministerin Heinen-Esser richtig verstehe, dann hat ihr Mann auf Mallorca auf sie gewartet, während sie in den Flieger nach Spanien gestiegen ist. Es gab also offenkundig nicht wirklich zwingend einen Grund dafür, dass sie persönlich auf die Urlaubsinsel zurückkehren musste“, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und fügte hinzu: „Zu dieser Zeit standen die Betroffenen hüfttief im Schlamm und in den Trümmern ihrer Existenz.“ Dass eine Umweltministerin zu demselben Zeitpunkt in ein Flugzeug steige, um ihren Urlaub fortzusetzen, sei für ihn und die zehntausenden Betroffenen nicht begreiflich, so Kämmerling.