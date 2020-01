Ermordeter Vollziehungsbeamter in Köln : SPD fordert Rücktritt des NRW-Justizministers

Düsseldorf Neue Details im Fall des Mordes an einem Kölner Vollziehungsbeamten zeigen der Opposition zufolge, dass die Staatsanwaltschaft über neun Monate untätig blieb. Justizminister Biesenbach habe sein Ressort nicht mehr im Griff habe, so die SPD. Zur Stunde debattiert der Rechtsausschuss.

Daraufhin sei der Beschuldigte am 23. März in die geschlossene Station der LVR-Klinik eingewiesen. Dort griff er dem Oppositionspolitiker zufolge Pfleger an und versuchte sie, in Bauchhöhe zu verletzen. Was bisher demzufolge nicht bekannt war: Die psychiatrische Klinik schrieb offenbar am 25. März die Staatsanwaltschaft an und informierte darüber, dass von dem Beschuldigten eine erhebliche Gefahr ausgehe und er bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens in der geschlossenen Abteilung verbleiben müsse. „Minister Biesenbach versteckt diese Einschätzung der Klinik in seinem Bericht an den Rechtsausschuss“, kritisierte Wolf. Trotz der klaren Aufforderung der Klinik sei die Staatsanwaltschaft über neun Monate lang untätig geblieben. Weil die Anklagebehörde nichts veranlasst habe, musste der Beschuldigte nach Hause entlassen werden. Wo er wenige Wochen später beim Besuch des Gerichtsvollziehers erneut zugestochen habe - dieses Mal mit tödlicher Folge.