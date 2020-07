Nach mutmaßlichem Kita-Mord : SPD fordert Reform der Ausbildung von Erziehern

Spielzeug im Außengelande einer Kita. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Eine Erzieherin soll in einer Kita in Viersen ein Kleinkind umgebracht haben. Nun fordert die Opposition im Landtag Konsequenzen aus dem Fall – und will eine andere Herangehensweise bei der Ausbildung forcieren.

Als Konsequenz aus dem mutmaßlichen Mord eines Kita-Kindes in Viersen durch eine Erzieherin hat die SPD-Landtagsfraktion ein Umsteuern bei der Ausbildung gefordert. Der familienpolitische Sprecher, Dennis Maelzer, kritsierte, dass bei der dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Erzieher zunächst der theoretische Teil im Vordergrund stehe und erst im letzten Ausbildungsjahr das verpflichtende Praktikum komme. Dadurch falle zu spät auf, wenn jemand für den Beruf ungeeignet sei. Zudem bestehe die Gefahr, dass Prüfer aufgrund der investierten Zeit Hemmungen hätten, jemanden komplett durchfallen zu lassen. Maelzer kritisierte auch, dass sich eklatante Defizite im praktischen Teil durch gute Leistungen im theoretischen ausgleichen ließen: „Wenn ich bei der praktischen Führerscheinprüfung ein Stoppschild überfahre, bin ich auch durchgefallen – unabhängig vom Abschneiden bei der theoretischen Fahrprüfung“, sagte er.