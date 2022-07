Inflation und Energiekrise : SPD fordert bessere Armutsbekämpfung – und kurzfristig Gutscheine für Thermostate

Wer Gas und Heizkosten sparen will, sollte sich die Ausstattung dafür beschaffen können, findet die SPD und regt ein Gutscheinprogramm an. Foto: dpa/Ole Spata

Düsseldorf Die SPD im Landtag von Nordrhein-Westfalen verlangt „quartiertsbezogene“ Bekämpfung von Armut und kurzfristig Maßnahmen, um die Folgen der Energiekrise abzufedern – auch mit Hilfen zum Energiesparen für Bürger.

„Zudem setzen wir uns für ein Landesprogramm zur Stärkung des sozialen Arbeitsmarkts von acht Millionen Euro ein. Dieses soll einen speziellem Fokus auf Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit haben. So gelingt es, Armut auch nachhaltig zu verringern“, so Kapteinat weiter. In NRW gebe es besonders viele Menschen, die über geringe Einkünfte verfügen. „Laut Armutsbericht 2022 des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes liegt die Armutsquote in NRW bei 18,7 Prozent. Im Ruhrgebiet sind es sogar 21,1 Prozent.