Missbrauchsfälle und Ermittlungen SPD fordert mehr Kontrolle und klare Regeln für Jugendämter

Er untermauerte die Kritik mit Nachforschungen, die die Landesregierung angestellt hat. Unter anderem hatte das Land eine Online-Abfrage unter den 186 nordrhein-westfälischen Jugendämtern durchgeführt, lediglich 88 der befragten Ämter antworteten darauf. So wollte die SPD-Fraktion wissen, in welchen Jugendamtsebezirken die inzwischen gesetzlich verlangten Netzwerke zum Kinderschutz geschaffen worden seien. „Von 98 Jugendämtern wissen wir gar nichts“, fasste Bialas zusammen. Den verfügbaren Antworten nach gibt es derzeit in 43 Jugendamtsbezirken solche Netzwerke, 39 weitere wollen noch in diesem Jahr welche einrichten, ein Amt plant dies für 2024. Für die SPD bleibt unterm Strich unsicher, ob und wann Gesetze umgesetzt werden. „Hier braucht es schlicht und ergreifend eine Durchgriffsmöglichkeit von der landesoberbehördlichen Ebene“, so Bialas. Die SPD fordert eine übergreifende Fachaufsicht für die NRW-Jugendämter. Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und Grünen wollten dies einfach nicht, beklagte Bialas.