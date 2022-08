Schottland als Vorbild : SPD fordert kostenlose Menstruationsprodukte in NRW

Düsseldorf Die SPD-Fraktion im NRW-Landtag fordert von der Landesregierung, Periodenprodukte in allen öffentlichen Gebäuden kostenfrei zur bereitzustellen. Kommende Woche will die SPD einen entsprechenden Antrag ins Plenum des Landtags einbringen. Schottland fungiert als Vorbild.

Die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag fordert von der Landesregierung, Periodenprodukte in allen öffentlichen Gebäuden kostenfrei zur bereitzustellen. Tampons und Binden müssten so selbstverständlich werden „wie Toilettenpapier“, sagte die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion, Anja Butschkau, am Dienstag in Düsseldorf . Kommende Woche wolle die SPD einen entsprechenden Antrag ins Plenum des Landtags einbringen.

Die Oppositions-Politikerin verwies auf ein Gesetz in Schottland, das seit vergangener Woche die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln in öffentlichen Gebäuden vorschreibt. Auch in verschiedenen NRW-Kommunen und Einrichtungen etwa in Bonn, Düsseldorf, Essen oder Hamm gebe es bereits erste Initiativen. Die SPD fordert in ihrem Antrag, diese Projekte zunächst finanziell zu unterstützen und dann ein Gesetz vorzulegen, das die kostenlose Bereitstellung von Periodenprodukten in öffentlichen Gebäuden verpflichtend macht.