Vergünstigungen im ÖPNV SPD fordert Gratis-Deutschlandticket für Schüler

Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert Verbesserungen beim „Deutschlandticket“ für Schüler, Studierende, Bedürftige und das Landespersonal. In einem Positionspapier von Fraktionsvize Alexander Vogt, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es, Mobilität sei ein elementarer Faktor für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: „Die SPD-Landtagsfraktion spricht sich für ein günstigeres Angebot als das 49-Euro-Ticket für finanziell benachteiligte Menschen in NRW aus.“