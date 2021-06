Corona in NRW : SPD im Landtag fordert klares Schulkonzept für den Herbst

Düsseldorf Die Opposition will wissen, wie die Schulen im Herbst offen bleiben können und fordert Luftfilter und Lernen in kleinen Gruppen etwa in Vereins- oder Gemeindehäusern.