Kosten für Familien zu hoch SPD fordert „echte Lernmittelfreiheit“ in NRW auch für Tablets, Hefte und Stifte

Düsseldorf · Die SPD in der NRW-Landespolitik will, dass einmal die echten Kosten ermittelt werden, die für Familien rund um den Schulbesuch anfallen – und, dass sie viel weniger bezahlen müssen. Das Land hat keinen Überblick darüber, was Eltern für die Schule wirklich ausgeben.

12.09.2023, 17:24 Uhr

Unterricht mit digitalen Geräten, hier in Bayern (Symbolbild). Bis die Kinder aus der Schule raus sind, haben Familien eine Menge Geld investiert – trotz Lernmittelfreiheit. Foto: dpa/Armin Weigel

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin