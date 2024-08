NRW-Landesregierung Darum fordert SPD Abschaffung von Veranstaltungen nach 17 Uhr im öffentlichen Dienst

Für Privatunternehmen wäre eine solche Regel nicht so einfach vorzuschreiben, räumte Kapteinat ein. „Aber man sollte die Vorbildfunktion nicht unterschätzen.“ Auch in der freien Wirtschaft seien familienfreundliche Arbeitszeiten angesichts des Fachkräftemangels ein wichtiges Thema. Klar sei aber auch, dass es Berufe gebe, in denen nach 17.00 Uhr gearbeitet werden müsse. „Es geht darum, es dort abzuschaffen, wo es nicht nötig ist“, erläuterte die SPD-Politikerin.