Forderung der Opposition : SPD: Erzieher und Lehrer schnell boostern

Düsseldorf In Kitas sind die Infektionszahlen im November dem nordrhein-westfälischen Familienministerium zufolge stark gestiegen. Der Betrieb soll dennoch uneingeschränkt weiterlaufen - ohne Gruppentrennungen oder reduzierte Betreuungszeiten.

Diese Gruppe brauche daher jetzt dringend die Booster-Impfung. „Das Land muss dafür sorgen, dass diese Berufsgruppe so schnell wie möglich die dritte Impfung erhält“, so Maelzer. Der SPD-Politiker schlägt eine Impfbus-Tour vor wie in Rheinland-Pfalz .

Wie das NRW-Familienministerium auf Anfrage mitteilte, stieg die Zahl der infizierten Kinder in Kitas zuletzt stark an. Waren per 8. November 2021 noch 146 Kinder und 143 Beschäftigte als infiziert gemeldet, so stieg die Zahl binnen einer Woche per 15. November auf kumuliert 504 infizierte Kinder und 369 Beschäftigte im November. Zum Vergleich: Im gesamten Monat Oktober waren es insgesamt 426 Kinder und 285 Beschäftigte.