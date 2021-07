Kritik am CDU-Chef : SPD empört über lachenden Laschet in Erftstadt

SPD empört über lachenden Laschet in Erftstadt

Kritik am CDU-Chef

Berlin/Erftstadt In den sozialen Medien kursiert ein Video, dass einen lachenden Ministerpräsidenten Armin Laschet beim Besuch im vom Unwetter heimgesuchten Erftstadt in Nordrhein-Westfalen zeigt. Das hat bei der SPD für empörte Reaktionen gesorgt.

"Ich bin wirklich sprachlos", schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Samstagnachmittag auf Twitter und verlinkte auf ein in den Online-Netzwerken kursierendes Video. Darin lacht Laschet im Hintergrund zusammen mit Umstehenden, während ein sichtlich betroffener Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Betroffenen in der Katastrophenregion Solidarität und Hilfe verspricht.