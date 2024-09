Kanzlerkandidatur bei der Union SPD-Chef Klingbeil „nicht Angst und Bange in einem Wahlkampf gegen Friedrich Merz“

Er freue sich auf diesen Wahlkampf, sagte Lars Klingbeil, Bundesparteichef der SPD, am Dienstagvormittag in Düsseldorf. „Friedrich Merz hat ja sehr intensiv in den letzten Wochen gearbeitet, auch an seinem Image, an seiner Freundschaft zu Markus Söder“, sagte Klingbeil. „Er hat auch intensiv daran gearbeitet, die Merkel-Politik der letzten Jahre völlig wegzuräumen und die Union auf einen neuen Kurs zu bringen.“