Vor dem Schulstart SPD beklagt Lehrermangel und Unterrichtsausfall

Engin fordert daher, dass der Lehrerberuf attraktiver werden müsse, insbesondere soll es bessere Arbeitszeitmodelle geben, sowie die Möglichkeit, ein duales Lehramtsstudium zu absolvieren. Lehramtsstudierende, sowie Referendare sollen bereits während ihrer Ausbildung praktische Erfahrung in den Schulen sammeln können und mit einem Arbeitsvertrag ausgestattet werden, um so mehr Sicherheit für die angehenden Pädagogen zu schaffen. Die Oppositionspolitikerin regte zudem an, den Numerus clausus auf das Lehramtsstudium abzuschaffen. Außerdem verlangte sie neue, transparentere Regeln für die Abordnung von Lehrkräften an andere Schulen – mehrere Lehrer im Münsterland hatten zuletzt erfolgreich gegen ihre Zwangsversetzung ins Ruhrgebiet geklagt.